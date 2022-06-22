Донецк, , 08:11 — REGNUM Киевский район Донецка вновь подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 21 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что новый обстрел Киевского района Донецка со стороны украинских вооружённых формирований был зафиксирован в 07:45 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Стаханов в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу украинских нацистов из оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У».