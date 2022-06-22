Кемерово, , 08:12 — REGNUM В Кемеровской области снизилось количество проверок организаций всех форм собственности. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Малый бизнес Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«В Кузбассе из более чем 5 тысяч запланированных проверок в текущем году отменено 2,5 тысячи, то есть их число после введения моратория снизилось почти вдвое, — уточнил заместитель председателя правительства области по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко. — Контрольно-надзорные органы теперь сосредоточены на мерах профилактического характера, с момента введения моратория в регионе уже провели более 50 таких мероприятий».

При этом внеплановые проверки могут проводиться, если возникнет непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

По официальным данным, в Кузбассее более 68 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрировано более 63 тысяч самозанятых.