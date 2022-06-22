Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM На мемориале Победы в столице Бурятии Улан-Удэ 22 июня состоялась акция «Свеча памяти» в честь тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за Родину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Свеча памяти» в Улан-Удэ, Бурятия Цитата из видео правительства Бурятии

«Сегодня мы вспоминаем начало Великой Отечественной войны, когда на нашу землю пришел нацизм, пришел фашизм, пришли войска, которые хотели уничтожить нашу страну. Мы справились и тогда, справимся и сейчас», — отметил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, главная сила России заключается в единстве.

Добавим, что международная акция «Свеча памяти» проводится с 2009 года.