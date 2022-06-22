Красноярск, 22 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Красноярске 22 июня почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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В России в День памяти и скорби будет объявлена минута молчания. В Красноярске в 16:15 по местному времени будут прерваны эфиры телерадиокомпаний и кабельных каналов. Диктор под удары метронома предложит вспомнить героев Великой Отечественной войны.

Главные городские часы Красноярка также будут отсчитывать минуту молчания.

Акцию поддержали вокзалы и аэропорт Красноярска, муниципальные предприятия, торгово-развлекательные центры, учреждения культуры, промышленные предприятия и другие. На всех этих объектах по громкой связи объявят о минуте молчания.

Напомним, обращение правительства к гражданам Советского союза о нападении нацистской Германии вышло в эфир 22 июня 1941 года в 12:15 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле вечером 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, провели общероссийскую акцию «Свеча памяти» и Международную акцию «Огненные картины войны».

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