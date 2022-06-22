Ростов-на-Дону, , 08:09 — REGNUM За сутки более 19 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины пересекли российско-украинскую границу. Об этом 22 июня информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Прибытие беженцев Телеграм-канал Игоря Бабушкина

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19 тысяч граждан», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса, объявленной 18 февраля, в Россию прибыли более 2 млн человек.