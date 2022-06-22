* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:09 — REGNUM Местные источники в Панджшере сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с содрали татуировку с рук жителя провинции.

Молодого человека зовут Ихсанулла, он сын муллы Каландара Бахадори, бывшего члена провинциального совета Панджшера. После сдирания кожи с рук у молодого человека началось обильное кровотечение, и в настоящее время он госпитализирован, пишет «8 Собх».

Месяц назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили муллу Каландара Бахадори, отца Ихсануллы.

Количество арестов, убийств, пыток и притеснений жителей Панджшера резко возросло по мере эскалации столкновений между силами Фронта сопротивления и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.