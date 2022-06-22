Вашингтон, 22 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить в Литву 50 военных вместо обещанных тысяч вызвало недоумение Вильнюса, пишет обозреватель Мэтью Карничниг в своей статье для американского журнала Politico.

Raimond Spekking. Wikimedia Commons Олаф Шольц

Как отмечает Карничниг, во время визита в Литву в начале июня Шольц попытался показать свою приверженность обеспечению безопасности странам Прибалтики. Шольц заявлял, что власти Германии будут двигаться по пути переброски в Литву «надежной боевой бригады», подразумевая размещение в этой стране нескольких тысяч немецких военных.

Однако вскоре помощники канцлера ФРГ опровергли высказывание Шольца, заявив, что Берлин перебросит в Литву только штаб подразделения, то есть около 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе своего выступления на конференции «День германской промышленности» канцлер ФРГ Олаф Шольц поблагодарил немецких промышленников за их поддержку санкций против России, невзирая на то, что они наносят удар по экономике Германии.

Читайте также: Шольц признал, что антироссийские санкции вредны для экономики Германии