Москва, , 08:08 — REGNUM По итогам дня 21 июня рубль обновил многолетние максимумы против доллара и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

200 рублей Наталья Стрельцова (сс) ИА REGNUM

Пара доллар/рубль снизилась на 3,33%, до 53,77 руб., евро/рубль — на 4,40%, до 56,26 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 1,26%, до 72,40 руб.

Рубль с открытия торгов перешел в наступление против основных валют. Ему не удалось закрыться в плюсе против британского фунта, поскольку британец пользуется спросом на глобальном валютном рынке после повышения ставки Банком Англии на прошлой неделе.

Британец непопулярный на Мосбирже, поэтому на низкой ликвидности может растерять все и обновить минимум вслед за долларом и евро. Торговый объем в паре фунт/рубль составляет $4 млн. Курс доллара снижался до 53,72 руб., курс евро — до 56,26 руб.

За счет введенных мер ЦБ удалось остановить ослабление рубля и взять под контроль инфляцию. Ажиотажный спрос на товары снизился. Российская валюта перешла в «бычий» тренд. Он укрепился с уровня 121,53 руб. до 53,72 руб. за доллар (-55,8%).

Рубль замедлил инфляцию, но своей силой сильно раздражает власти, поскольку бюджет недополучает доход от продажи энергоресурсов. Дорогой рубль делает товары неконкурентоспособными.

Из-за снижения импорта и отсутствия механизмов влияния на рынок, укрепление рубля не могут остановить. Банк России даже не высказывает беспокойства по поводу его подорожания. Приведу текущие факторы, которые поддерживают нацвалюту.

Факторы, поддерживающие курс рубля:

— сохранение валютного контроля;

— Банк России занимается таргетированием инфляции, а не курса рубля;

— повышенный спрос со стороны экспортеров, так как компании готовятся к пику налоговых выплат июня;

— высокие цены на нефть увеличивают выручку экспортеров;

— вохраняющийся дисбаланс между спросом и предложением из-за сокращения импорта;

— в июле компании начнут выплачивать дивиденды за 2021 год, и нужно продавать валюту для накопления рублевой ликвидности;

— Министерство экономического развития РФ подготовило законопроект по применению банками комиссий на валютные вклады юридических лиц. ЦБ и Минфин его поддержали. Намек компаниям продавать валюту по не выгодным курсам, либо платить комиссии банкам.

— продажа валюты населением, чтобы не платить комиссию банкам, введенную на валютные счета.

ЦБ РФ борется с инфляцией и сильный рубль в этом ему хорошо помогает. А вот Минфину РФ и экспортным компаниям сила рубля уменьшает доходы. Чтобы остановить укрепление рубля нужно восстанавливать импорт.

Пока они не возобновят новые поставки, спрос на валюту не повысится. ЦБ может при таком курсе рубля может продолжать снижать ключевую ставку до 8,5% годовых и ослаблять валютный контроль.

В Госдуме одобрили законопроект о параллельном импорте, но пока сложно говорить о том, когда каналы поставки заработают в полную силу.

А может быть ЦБ РФ хочет показать Штатам и ЕС, что может уронить инвалюту ниже плинтуса или целенаправленно отказывается участвовать в остановке укрепления рубля, чтобы обесценить все сбережения нерезидентов.

Укрепить рубль до 35 руб. за доллар и потом снять ограничения с нерезидентов. А потом заявить, вот, мол, у нас нет задолженности перед зарубежными инвесторами.

Понятно, что есть перекос между спросом и предложением, но как это будет решаться непонятно. Нужно искать золотую середину, иначе решая одну проблему, получаем другу.

Это как в лечении, лечишь один орган таблетками, наносишь вред другому побочками. В итоге страдает все тело. Если в ближайшие дни ЦБ и Минфин РФ не предпримет никаких шагов по остановке укрепления рубля, то после 53 рублей курс доллара двинется к отметке 50 руб.

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