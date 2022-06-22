Джакарта, , 08:07 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президент Джоко Видодо встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве и с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо и Владимир Путин Kremlin.ru

Визит президента Индонезии состоится после участие в конференции высокого уровня G7 26–27 июня.

«Президент из Германии планирует посетить Украину и Москву. Во время визитов в Киев и Москву, конечно, у президента будут встречи с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным», — заявила Ретно Марсуди на брифинге для прессы 22 июня.

Глава МИД Индонезии объяснила, что визит был осуществлен, чтобы показать заботу Индонезии о гуманитарных проблемах, попытаться внести свой вклад в решение продовольственного кризиса и способствовать миру.

Ожидается, что визит президента Индонезии в Москву состоится 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра здравоохранения России Олег Салагай обвинил членов G20 в политизации встречи в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия обвинила страны G20 в политизации встречи министров здравоохранения