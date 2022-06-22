Херсон, Украина, , 08:05 — REGNUM Выски мобильной сотовой связи, разрушенные в период боевых действий, будут восстановлены в Херсонской области к концу июля. Об этом 22 июня сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего салоном сотового оператора «На связи» Давида Стовба.

Вышка сотовой связи Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Уточняется, что на сегодняшний день покрытие Херсонской области связью составляет 20%, город Херсон практически полностью подключён к мобильной связи. Как пояснил Стовба, в области вышки связи часто полностью приходится оборудовать с нуля. Но включение всех вышек связи и полное покрытие Херсонской области запланировано к концу июля.

Стовба отметил, что ажиотажный спрос на sim-карты в регионе практически исчез после открытия второго офиса продаж. Дефицита sim-карт не наблюдается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что связисты Минобороны России наладили вещание российских телеканалов на территории всей Херсонской области.

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