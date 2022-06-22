Херсон, 22 июня, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Вышки мобильной сотовой связи, разрушенные в период боевых действий, будут восстановлены в Херсонской области к концу июля. Об этом 22 июня сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего салоном сотового оператора «На связи» Давида Стовбу.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вышка сотовой связи

Уточняется, что на сегодняшний день покрытие Херсонской области связью составляет 20%, город Херсон практически полностью подключён к мобильной связи. Как пояснил Стовба, в области вышки связи часто полностью приходится оборудовать с нуля. Но включение всех вышек связи и полное покрытие Херсонской области запланировано к концу июля.

Стовба отметил, что ажиотажный спрос на сим-карты в регионе практически исчез после открытия второго офиса продаж. Дефицита сим-карт не наблюдается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что связисты Минобороны России наладили вещание российских телеканалов на территории всей Херсонской области.