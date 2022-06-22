В Херсонской области назвали срок восстановления всех вышек сотовой связи
Херсон, 22 июня, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Вышки мобильной сотовой связи, разрушенные в период боевых действий, будут восстановлены в Херсонской области к концу июля. Об этом 22 июня сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего салоном сотового оператора «На связи» Давида Стовбу.
Уточняется, что на сегодняшний день покрытие Херсонской области связью составляет 20%, город Херсон практически полностью подключён к мобильной связи. Как пояснил Стовба, в области вышки связи часто полностью приходится оборудовать с нуля. Но включение всех вышек связи и полное покрытие Херсонской области запланировано к концу июля.
Стовба отметил, что ажиотажный спрос на сим-карты в регионе практически исчез после открытия второго офиса продаж. Дефицита сим-карт не наблюдается.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что связисты Минобороны России наладили вещание российских телеканалов на территории всей Херсонской области.