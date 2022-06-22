Уфа, 22 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Беременным женщинам и людям предпенсионного возраста намерены предоставить право получать юридическую помощь бесплатно в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Chuiandlau.com.hk Юрист

Сообщается, что депутаты республиканского госсобрания 30 июня намерены рассмотреть в первом чтении законопроект, вносящий изменения в республиканский закон о бесплатной юрпомощи в Башкирии.

«Законопроектом предлагается расширить категорию граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. В нее планируется включить лиц предпенсионного возраста — тех, кому до назначения пенсии осталось не более пяти лет, а также беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что данный проект закона направлен на защиту социально уязвимых категорий граждан.

По словам Толкачева, у граждан предпенсионного возраста могут возникнуть вопросы юридического характера, в том числе связанные с пенсионной реформой, а также с защитой их социально-экономических и трудовых прав. Поэтому им необходима квалифицированная юридическая помощь, добавил он.

«То же можно сказать и про женщин, ожидающих ребенка либо имеющих малолетних детей. В этот период женщины оформляют пособие по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Могут возникать различные вопросы частного характера. В спорных ситуациях требуется обращение в суд», — пояснил спикер республиканского парламента.

Он отметил, что многим женщинам в период беременности или после родов сложно заниматься подготовкой документов, участвовать в судебном процессе, присутствовать на судебных заседаниях.

«Эту работу сможет взять на себя профессиональный юрист. Услуги государственного юридического бюро Башкирии оплачиваются за счет бюджетных средств», — напомнил он.