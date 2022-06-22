Москва, , 08:02 — REGNUM Сегодня, 22 июня, вступил в силу закон о бесплатном проезде в электричках детям с пяти до семи лет, сообщает ИА REGNUM.

Электричка Дарья Драй © ИА REGNUM

«Дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребёнка», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

До настоящего времени правом бесплатного проезда обладали дети до пяти лет.

Решение вопроса бесплатного проезда на пригородных электричках полностью зависит от возможностей регионов. До сегодняшнего дня только в 48 субъектах РФ была предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет, им предоставляется скидка от 50% до 75% от действующего тарифа.

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