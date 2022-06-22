Орск, Оренбургская область, 22 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области с 23 по 30 июня вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Василий Козупица.

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Решение принято с целью снижения вероятности возникновения пожаров. Согласно метеопрогнозу, в городе в ближайшие дни воздух может прогреться до 35°С. Ожидается ветреная погода.

В период специального режима в Орске запрещено проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов. Под запрет попадет посещение лесов.