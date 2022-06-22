Барнаул, 22 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Барнауле вечером, накануне Дня памяти и скорби, провели общероссийскую акцию «Свеча памяти» и Международную акцию «Огненные картины войны». Как сообщает пресс-центр городской мэрии, с помощью зажженных свечей активисты Барнаульского местного отделения «Единой России» вместе с волонтерами Победы создали изображение памятника «Алеша» в болгарском городе Пловдиве.

Иван Шилов ИА REGNUM День памяти и скорби

Акцией «Огненные картины войны» жители Алтайского края отдали дань памяти легендарному земляку Алексею Скурлатову, ставшему прообразом монумента.

Памятную композицию дополнили словами «Барнаул помнит».

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Алтайского края ушли на фронт около 700 тысяч жителей региона. По официальным данным, около 240 тысяч погибли.

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