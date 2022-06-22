Нью-Дели, , 08:01 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 12 249 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло43 331 645. Также за минувшие сутки в республике скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Индии от осложнений COVID-19 умерли 524 903 человека.

В настоящее время на индийской территории числится 81 687 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом только за сутки это число выросло на 2 374. Отметим, что Индия входит в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев заболевания COVID-19, а также летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией.