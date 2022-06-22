Горно-Алтайск, , 08:00 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано один летальный случай среди ковид-пациентов. Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 670 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 622 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19, ещё 22 пациента умерли по иным причинам.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 34 596. За сутки выявлено шесть новых носителей.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 15, за весь период — 33 859. Проведено лабораторных исследований: за отчётные сутки – 372, за весь период – 467 681», — добавили в оперштабе.