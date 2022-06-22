Калуга, 22 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Калужской области по итогам пяти месяцев 2022 года количество детей и подростков, самовольно ушедших из семей и государственных учреждений, снизилось на 40,3%. По итогам 2021 года самовольный уход несовершеннолетних снизилось на 1,6%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

40.мвд.рф С родителями «трудных» подростков побеседовал священник

Специалисты учреждений социального обслуживания семьи и детей в 2022 году провели 2353 рейда в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется работе с родителями и педагогами. В регионе принимаются меры по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних, налажен обмен информацией. На базе четырех социальных учреждений созданы профессиональные площадки по обобщению и распространению инновационного опыта реабилитационной работы, повышению профессиональных компетенций специалистов. В числе проводимых мероприятий — профилактические беседы, просветительские мероприятия, организация досуговой занятости воспитанников, в том числе с привлечением некоммерческих организаций и всех субъектов системы профилактики

В рамках заседания шла речь об организации в летний период трудовой занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта и проживающих в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Данная работа проводится во взаимодействии органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций региона. В целях комплексной профилактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними институт уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации инициировал проведение акции «Безопасность детства». По инициативе органов внутренних дел в сферу организованного досуга (посещение кружков, секций, подростковых клубов) вовлечены 70% от общего числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. Также отмечалось, что в 2021 году в центры занятости населения области за содействием в поиске работы обратилось более 3,5 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, из которых более 96% были трудоустроены. Эта работа в области проводится постоянно.