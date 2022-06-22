Анадырь, , 08:01 — REGNUM В Анадырском районе проводится проверка по факту опрокидывания моторной лодки и гибели двоих мужчин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Чукотке.

Исаак Левитан. Лодка на берегу

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19 июня трое мужчин, двигаясь на моторной лодке «Казанка» по течению реки Анадырь из села Снежное в село Усть-Белая, наскочили на препятствие и опрокинулись. Выбраться из воды удалось только одному мужчине. В ходе поиска были обнаружены тела утонувших 1963 и 1977 годов рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в водоёмах Кемеровской области в июне 2022 года за несколько дней утонули уже двое мужчин. По данным фактам проводятся доследственные проверки.