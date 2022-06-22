Кито, 22 июня, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Эквадорские власти призвали международные организации оказать помощь в налаживании диалога между правительством и лидерами протестного движения страны, сообщило Национальное управление по правам человека Эквадора.

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В заявлении отмечается, что речь идет о желании руководства республики провести серию круглых столов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в эквадорской столице Кито и другом крупнейшем городе страны Гуаякиле прошли антиправительственные марши представителей коренных народов Эквадора, потребовавших от властей принятия мер по экономической и социальной поддержке населения.