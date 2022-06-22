Екатеринбург, 22 июня, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Свердловской области 22 июня, в День памяти и скорби, провоют сирены. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM День памяти и скорби

Сигналы включат во всех муниципалитетах региона в 14:15 по местному времени (12:15 мск). Этот шаг станет данью памяти павшим в период Великой Отечественной войны и погибшим во всех остальных войнах за независимость и свободу России.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня исполнился 81 год с нападения нацистской Германии на СССР.