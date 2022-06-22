Донецк, , 07:57 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли Донецк и населённый пункт Пантелеймоновка. Об этом 22 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что в 05:00 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы Киевского и Петровского районов Донецка со стороны ВСУ, в ходе которых по городу было выпущено 14 мин калибра 120 мм и семь снарядов калибра 152 мм.

Также уточняется, что в 06:30 киевские боевики обстреляли Пантелеймоновку, выпустив по населённому пункту четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что официальный запрос от американской стороны по поводу захваченных в плен на Украине наёмников из США в российское посольство не поступал.