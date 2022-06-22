Иркутск, 22 июня, 2022, 07:54 — ИА Регнум. За четыре года на Иркутскую станцию скорой медицинской помощи поступило 54 новых автомобиля, сообщил осуществляющий полномочия министра Алексей Шелехов. Накануне он посетил станцию скорой помощи с рабочим визитом, отмечает 22 июня телеграм-канал регионального минздрава.

Kuzdrav.ru Скорая помощь

В 2022 году власти региона направили заявку в Минздрав России на поставку новых машин и списание старых. Сегодня автопарк составляют порядка 90 единиц транспорта.

«Мы регулярно проводим контроль исправности автотранспорта, работающего на линии. Если возникают неисправности, бригады работают на резервных машинах», — подчеркнул главный врач ИССМП Игорь Журавлёв.

В ходе рабочего визита обсудили заработную плату сотрудников станции. В 2022 году средний ежемесячный уровень заработной платы водителей по сравнению с прошлым годом вырос на 21% и достиг 40,2 тыс. рублей без учета «ковидных» выплат. Уровень заработной платы зависит от стажа, количества дневных и ночных смен и других факторов.

Как сообщало ИА REGNUM, оптимизация работы скорой помощи требуется для сокращения временных потерь, заявил в начале июня 2022 года на форуме «Кардиология на марше» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Читайте также: Мурашко призвал оптимизировать работу скорой помощи