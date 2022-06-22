Кемерово, 22 июня, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области в текущем году на развитие здравоохранения направлено 67,5 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

ako.ru В медучреждении

«Это на 2 млрд больше, чем в 2021 году, — уточнили в областной администрации. — 34,5 млрд выделено из областного бюджета, 28 млрд — средства системы обязательного медицинского страхования, 4,7 млрд — из федерального бюджета, 300 млн рублей — из фонда социального страхования».

По официальным данным, 54,3 млрд рублей направлено на заработную плату сотрудников медучреждений и приобретение расходных материалов, лекарственных препаратов, организацию питания. Планируется также пополнить автопарк 68 новыми автомобилями. 1,5 млрд рублей будет выделено на стройку 68 ФАПов, врачебных амбулаторий и отделений врачебной практики.