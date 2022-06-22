Петропавловск-Камчатский, 22 июня, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов в ходе своего ежегодного отчета 21 июня обозначил перед членами регионального правительства главные задачи — сохранение здоровья и благополучия населения края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Basargina Yana Владимир Солодов

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«Главной темой для нас является качество жизни наших граждан. Здесь приоритет — сохранение здоровья и благополучия жителей Камчатского края», — сказал Солодов.

В 2021 году главной задачей властей края была борьба с пандемией коронавируса, на которую потратили 3 млрд рублей. Губернатор Камчатки отметил, что благодаря предпринятым действиям удалось сохранить стабильность заболеваемости и избежать резких всплесков.

Приоритетом является сохранение объёмов финансирования системы здравоохранения для повышения качества медицинской помощи.

«Задача, которую я ставлю перед правительством, — сделать процесс получения той медпомощи, которая недоступна по объективным причинам в крае, максимально доступной и удобной для пациентов», — сказал губернатор.

В 2021 году на Камчатку переехали жить и работать 135 медицинских специалиста, а на целевое обучение в медвузы поступили 46 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика Камчатки в 2021 году показала уверенный рост как к 2020, так и к допандемийному 2019 году, об этом в своём ежегодном отчете перед депутатами региона 21 июня заявил губернатор края Владимир Солодов.