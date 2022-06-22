Якутск, , 08:00 — REGNUM В Якутии поставлена задача в этом пожароопасном сезоне в два раза снизить площадь, пройденную огнём, в сравнении с прошлым годом. Об этом заявил в эфире передачи «Прямой разговор» 22 июня глава республики Айсен Николаев.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Якутии тушат 15 лесных пожаров из 20

«Основная опасность у нас по южным районам. Есть определенная угроза по северным районам, но она минимизируется. Самый тяжелый месяц впереди. Мы должны выполнить нашу главную задачу — в два раза сократить площадь, пройденную огнём», — отметил глава Якутии.

По его словам, в этом году намного меньше пожаров возникают по вине человека, что говорит об ответственности людей. Айсен Николаев также подчеркнул, что увеличена численность сотрудников Авиалесоохраны и количество возгораний, которые тушат.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Якутии тушат 15 лесных пожаров из 20.

В Мирнинском и Олёкминском районах, а также в селе Среднеколымского района введён режим ЧС.