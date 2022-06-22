Якутск, 22 июня 2022, 08:00 — REGNUM В Якутии поставлена задача в этом пожароопасном сезоне в два раза снизить площадь, пройденную огнём, в сравнении с прошлым годом. Об этом заявил в эфире передачи «Прямой разговор» 22 июня глава республики Айсен Николаев.
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По его словам, в этом году намного меньше пожаров возникают по вине человека, что говорит об ответственности людей. Айсен Николаев также подчеркнул, что увеличена численность сотрудников Авиалесоохраны и количество возгораний, которые тушат.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Якутии тушат 15 лесных пожаров из 20.
В Мирнинском и Олёкминском районах, а также в селе Среднеколымского района введён режим ЧС.