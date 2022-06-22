Чукотский АО, 22 июня, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В поселке Беринговском осудили виновных в гибели двоих детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу.

Севастьянова Мария Снег

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Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему директору предприятия жилищно-коммунального хозяйства и мастеру жилищно-эксплуатационного участка, по вине которых в 2020 году погибли дети 6 и 7 лет.

Следствием и судом установлено, что 12 мая 2020 в посёлке Беринговский при уборке снега с помощью колесного погрузчика осужденные допустили ряд грубых нарушений требований правил охраны труда и производства работ. Водитель погрузчика сбросил снег на ненадлежащим образом сформированный снежный вал, размеры которого превышали нормативно-допустимые, что повлекло обрушение массы на находившихся рядом детей.

Фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и выполнением работ и услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на срок 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах возбуждены административные дела по факту падения снега на женщину с детьми.