Стокгольм, , 07:50 — REGNUM Шведская студия Redbeet Interactive объявила, что её игра на выживание Raft вышла из раннего доступа в сервисе Steam. Об этом 22 июня сообщает портал Eurogamer.

Океан

Разработчики заявили, что патч, который обновляет игру до версии 1.0, стал самым большим в истории проекта. Обновление, в частности, добавило в Raft заключительную часть исследовательской сюжетной кампании. Redbeet Interactive также выложила в Сеть анонсирующий трейлер.

Напомним, Raft представляет собой игру от первого лица в открытом мире, которая предлагает геймерам выживать на плоту, находящемся посреди океана. Изначально разработчики выложили бесплатную раннюю версию игры на портале itch. io, релиз Raft в Steam в формате раннего доступа состоялся 23 мая 2018 года.

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