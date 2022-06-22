Пермь, 22 июня, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Перми выявлен бесхозный газопровод. Его протяжённость составляет свыше 2,5 км, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Газопровод

По данным ведомства, коммунальный объект среднего и низкого давления расположен в микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Домостроительный» и обеспечивает газом более 55 индивидуальных и блокированных домов. Однако специализированной организацией газопровод не обслуживается. У объекта нет владельца.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию города взять спорный объект на учёт, а впоследствии передать на обслуживание соответствующей специализированной организации. Иск удовлетворён в полном объёме.