Якутск, , 07:53 — REGNUM В Якутии почти подсчитали сумму расходов на устранение последствий паводка прошедшей весной. Ущерб оценили почти в 200 млн рублей, сообщил в эфире передачи «Прямой разговор» глава республики Айсен Николаев.

Паводок ГУ МЧС по Хабаровскому краю

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«Заканчивается подсчет ущерба от весеннего паводка — около 200 млн рублей. Все выплаты будут произведены в полном объёме», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что восстановление объектов инфраструктуры, соцсферы и ЖКХ после паводка в 2022 году будет стоить более 178 млн рублей. В том числе на ремонт дорог предполагалось потратить порядка 38,6 млн рублей, на единовременную материальную помощь пострадавшим жителям — 8,37 млн.