Ростов-на-Дону, 23 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Польша рассчитывает взять под контроль часть территории Западной Украины. На это косвенно указывает состоявшаяся 15 марта в Киеве встреча премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, вице-премьера и председателя правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского, премьер-министра Чехии Петра Фиала и премьер-министр Словении Янеза Янша с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа», кандидат исторических наук Эдуард Попов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

«На мой взгляд, встреча была инициирована польской стороной, поскольку Польша с одной стороны традиционно является лидером новой Европы по своему демографическому потенциалу, политическому и экономическому весу. Но помимо этого есть ещё факты субъективные. На протяжении всей своей истории Польша всегда стремилась доминировать, всегда строила свою империю. А сейчас она под эгидой НАТО и ЕС занимается созданием новой конфигурации, своего рода новой империи, пытаясь установить контроль над Украиной, Белоруссией и другими странами. Например, Молдавией и странами Прибалтики в рамках концепции Междуморья. Польша рассматривает себя как лидер, как квази-империя в промежутке между Балтийским и Черным морем. Мне доводилось общаться с общественными деятелями, политиками, которые в свою очередь тесно связаны с польскими политическими кругами, и слышать такие признания о том, что поляки ждут благоприятной ситуации для дележа украинского наследства», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Эдуард Попов привёл слова президента России Владимира Путина. Глава российского государства, говоря о единстве русского и украинского народа, напомнил, что Украина получила территории благодаря советской власти, в том числе и территории на западных границах. В 1939 году в результате освободительного похода РККА к советской Украине были присоединены от Польши пять нынешних областей Украины — три области Галичины, две области Волыни и Полесья.

«Украина прокляла советское прошлое. Украина приняла польскую трактовку истории Второй мировой войны, а президент Зеленский по своей глупости практически солидаризировался с польской трактовкой истории войны. При этом выгодополучателем Второй мировой войны как раз и стала советская Украина, которой отошли огромные территории на Западе. Сегодня Украина сама себя лишает историко-правовых оснований на владение этими территориями, но дополнительно переживает экзистенциальный кризис, то есть кризис бытия как таковой. Украина становится не просто больным, а смертельно больным человеком Европы, и у поляков (и не только у них) появляется шанс прирасти территориями за счёт Украины. К тому же для исторической памяти поляков Львов является сакральным местом», — говорит эксперт.

По его мнению, свои «территориальные аппетиты» есть и у Чехии, которая тоже участвовала в этой встрече в Киеве. Дело в том, что до марта 1939 года в состав Чехословакии входила самая западная из областей Украины — Закарпатская область. И эта область была уступлена Эдуардом Бенешем президентом Чехословакии в 1945 году Иосифу Сталину в обмен на решение проблем судетских немцев.

«Сейчас ситуация такова, что Украина слаба. В самом Закарпатье люди просто проклинают решение Бенеша по обмену территориями и мечтают выйти из состава Украины и присоединиться либо к Словакии, либо к Венгрии, либо к Чехии. Надо отдать должное, 20 лет нахождения в Закарпатской Руси, как исторически именуется этот регион, был самым благоприятным для этого региона. Поэтому не исключено, что и Чехия рассматривает нео-имперские амбиции «возвращения» своих территорий», — считает Эдуард Попов.

Эксперт предполагает, что Варшава и отчасти Прага пытаются договориться с украинским президентом о наиболее справедливом с их точки зрения решении украинского вопроса.

«Это, конечно, не может быть на первых порах прямое присоединение Западных регионов Украины к территории Польши или Чехии. Это, по всей видимости, будет некий мягкий протекторат — де-факто контроль при де-юре сохраняющемся суверенитете Украины. Либо может поменяться конфигурация с включением Венгрии. <…> Как бы то ни было, я думаю, что Украина де-факто потеряет контроль над несколькими западными областями, и сделано это будет под каким-то благовидным предлогом», — высказал мнение собеседник ИА REGNUM.