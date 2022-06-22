Пермь, 22 июня, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрел дело о хищении у местных жителей 1,3 млн рублей. Жертвами преступлений стали 11 человек, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Mezenmir Деньги

Фигуранта признали виновным в крупном мошенничестве и растрате. Мужчина подыскивал граждан, нуждающихся в деньгах. Под влиянием обмана со стороны злоумышленника пермяки выступали в качестве заемщиков в банках и кредитных организациях. На полученные средства они приобретали нужный обманщику товар и передавали его. Товаром и деньгами мошенник распоряжался по своему усмотрению.

Кроме того, мужчина имел в пользовании арендованный автомобиль. Транспорт был продан без ведома собственника третьему лицу. Владельцу причинен крупный материальный ущерб.

Суд приговорил фигуранта к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также злоумышленник оштрафован на 8 тыс. рублей. С фигуранта взысканы денежные средства в размере причиненного ущерба.