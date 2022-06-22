Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Американцы стали массово отказываться от службы в армии, и это может сделать текущий год самым сложным для службы набора персонала с 1973 года, когда США отказались от призыва. Об этом 21 июня сообщает издание The Hill.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что за период с января по май текущего года Пентагону удалось закрыть лишь 23% вакансий. При этом за первый квартал 2022 года на службу в ВВС США пришло на 2,3 тыс. добровольцев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ВМС США приготовились к снижению числа поступающих в военные вузы в текущем году, и к связанным с этим кадровым проблемам в последующие годы.

Пентагон вынужден бороться с гражданскими работодателями буквально за каждого новобранца. При этом опросы показывают, что службу в армии как место работы и постоянного заработка рассматривают только 11% из общего числа годных к службе граждан США в возрасте от 17 до 24 лет. Родители же молодых людей в 52% случаев не рекомендовали своим детям идти на службу в армию.

Американская ассоциация военных офицеров (MOAA) на посвященных проблеме комплектования вооруженных сил слушаниях в Конгрессе сделала заявление, что исправить ситуацию и повысить привлекательность военной службы может повышение зарплаты для военнослужащих, причем не на 4,6%, как планировали законодатели, а на 7,2%, чтобы «успевать за инфляцией».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден рассматривает возможность отмены пошлин на ряд китайских товаров для обуздания инфляции, но до предстоящего вскоре саммита G7 решение вряд ли будет принято

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