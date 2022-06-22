Чита, , 07:39 — REGNUM Всероссийская акция «Огненные картины войны» состоялась в преддверии Дня памяти и скорби на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев» в Чите. Как сообщает министерство культуры Забайкалья, вечером, 21 июня, активисты зажгли две с половиной тысячи свечей и создали из них изображение снайпера Семёна Номоконова.

Чита. Активисты зажгли две с половиной тысячи свечей и создали из них изображение снайпера Семёна Номоконова Министерство культуры Забайкалья

Мероприятие проводилось в память о тех, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма. В акции приняли участие все желающие, в том числе, министр культуры Забайкалья Ирина Левкович.

Как сообщало ИА REGNUM, Номоконов Семен Данилович – уроженец Забайкалья, снайпер, старшина запаса, почетный солдат ЗабВО. Потомственный охотник, из хамниган, с детства жил в тайге, имел прозвище Глаз Коршуна. По официальным данным, уничтожил 369 врагов. Количество убитых фашистов отмечал на трубке, выжигая точки. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды (дважды), медалями.

Ко Всероссийской акции «Огненные картины войны» присоединились все регионы России. Помимо России, «Огненные картины войны» создали в Узбекистане, Тунисе, Ливане, Панаме, Азербайджане, Германии, Индии, Армении и Эквадоре.

https://regnum.ru/news/innovatio/3623380.html