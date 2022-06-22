Москва, 21 января, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Российская сторона ожидает скорую регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи, в трёх странах мира. Об этом 21 января сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Одно из таких государств — Мексика.

«Помимо этого мы объявим уже в последующие несколько недель дополнительные новости по регистрации вакцины в Азии и ещё в одной стране в Африке», — цитирует ТАСС Дмитриева.

По его словам, ожидается скорая регистрация вакцины в Бразилии и Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вакцина «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована, в частности, в Аргентине, Алжире, Боливии, Венесуэле, Сербии, ОАЭ.

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Также российский препарат зарегистрировал Национальный институт фармакологии и питания Венгрии. Эта страна стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Начать поставки препарата в Венгрию РФПИ планирует уже в скором времени.