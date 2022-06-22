Ханты-Мансийск, 22 июня, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Югре за десять дней в водоёмах погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории».

Visit-kaluga.ru Водоём в посёлке Полотняный завод.

В Октябрьском районе на лодочной станции в посёлке Приобье пропал 42-летний мужчина, который 18 июня 2022 ушёл на свой катер и не вернулся. Спасатели подняли мужчину со дна с помощью трала с «кошками».

В Нижневартовском районе спасателей вызвали на реку Аган в район поселка Новоаганск, где 11 июня в зоне отдыха «Грибки» мужчина 42 лет отплыл от берега около тридцати метров против течения и скрылся под водой. Его тело обнаружили водолазы и передали полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Эвенкии подросток утонул при попытке переплыть реку.