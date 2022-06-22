Билибино, Чукотский АО, , 07:39 — REGNUM В Билибинском районе Чукотки возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших гибель пассажира вездехода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по ЧАО.

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В связи с нарушением руководителем одной из компаний требований охраны труда 3 июня в ходе переправы вездехода под управлением водителя-механика через реку Паляваам, протекающую по территории Чаунского района, затонул вездеход, в котором находился 50-летний пассажир. Спасти мужчину не удалось — он пропал без вести.

«Учитывая низкую температуру воды, сильное течение и глубину реки, имеются достаточные основания полагать, что пассажир погиб. Расследование продолжается», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эвенкийском районе Красноярского края проводится проверка по факту гибели 17-летнего подростка, утонувшего в реке.