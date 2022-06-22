Благовещенск, , 07:36 — REGNUM На Благовещенск за два дня пролилось почти 18 миллионов кубических метров дождевой воды. На каждый квадратный метр города приходится 56 литров дождя, сообщил 22 июня телеграм-канал Амурского гидрометцентра.

Дождь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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На метеостанции Благовещенск 21 июня метеорологи зафиксировали новый рекорд по количеству осадков в сутки. Выпало 44,8 мм дождей. Ранее близкий к этому показатель в 42,5 мм наблюдали только в 1915 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурскую область заливают дожди. В столице региона Благовещенске выпала половина месячной нормы осадков. В городе введён режим повышенной готовности.