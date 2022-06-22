Пермь, 22 июня, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Перми Камаз сбил 11-летнего ребёнка. Мальчик госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным следствия, несчастный случай произошёл на временной строительной площадке возле школы 15 июня 2022 года. Подросток после занятий спортом вышел с территории школы и следовал по участку временной стройплощадки вдоль школьного забора. В это время водитель Камаза, не убедившись в безопасности маневра, начал движение задним ходом и наехал на ребёнка.

Здоровью мальчика причинён тяжкий вред. Подросток доставлен в больницу. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).