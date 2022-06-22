Петропавловск-Камчатский, , 07:30 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском подрядчик приступил к демонтажу спортивной площадки, которую построили для людей с ограниченными возможностями здоровья рядом со скейт-парком на улице Озерновская коса. Объект сносят по решению суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы Камчатки.

Суд Gorspravka09.ru

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Площадку построило ООО «Раликс» по муниципальному контракту, который был заключен ещё в августе 2017 года. Заказчик МКУ «Служба благоустройства» не принял работы, так как был допущен брак и обратился в суд с требованием демонтировать конструкции и восстановить благоустройство территории. В октябре 2020 года суд иск удовлетворил и обязал подрядчика демонтировать железобетонное покрытие, малые архитектурные формы и столбы освещения, очистить и выровнять грунт, произвести уборку. В декабре 2020 года решение суда вступило в силу, но подрядчик не торопился его исполнять пока не подключились приставы.

В ближайшие дни работы по демонтажу будут завершены и в дальнейшем территорию благоустроят.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в Удмуртии в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 76 дворов и 90 общественных пространств.