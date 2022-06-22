Екатеринбург, 22 июня, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнился в 2021 году 60-ю новыми автобусами. Об этом депутатам гордумы заявил глава города Алексей Орлов.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

В планах — приобретение десяти трёхсекционных трамвайных вагонов. Также из регионального бюджета уже выделен миллиард рублей на закупку троллейбусов, парк которых тоже нуждается в обновлении.

Орлов отметил, что с учётом городских средств этих денег хватит на покупку порядка 50 троллейбусов.