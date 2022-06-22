Веллингтон, 22 июня, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 5499 случаев локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Bernard Spragg. NZ Новая Зеландия

По его данным, 1637 случаев выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения COVID-19. Также 78 заболевших прибыли в Новую Зеландию из-за границы. Кроме того, за минувшие сутки в стране скончались 18 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 334 пациента с COVID-19. Лишь четверо из них помещены в отделения интенсивной терапии или же нуждаются в кислородной поддержке. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 1 282 212 носителей SARS-CoV-2.