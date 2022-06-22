Иркутск, , 07:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 22 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8681 человека, за последние сутки скончались два пациента.

Коронавирус Permkrai.ru

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 295 460 (+91 за сутки, хотя еще накануне было +63).

Госпитализирован 251 (+6 за последние сутки). В то же время выздоровели 291 258 пациентов (+101 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 696 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

Читайте также: В Иркутской области ещё более 50 пациентов победили COVID-19