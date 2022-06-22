Кемерово, , 07:36 — REGNUM В Кемеровской области стартовал проект «Галерея под открытым небом». Жители региона смогут увидеть уникальные коллекции из запасников музея изобразительных искусств, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Выставка под открытым небом в Кузбассе ako.ru

Фотографии произведений искусства размещены на кубах, которые вечером подсвечиваются изнутри. Экспозиция состоит из трёх конструкций, включающих в себя 36 вращающихся кубов размером 40×40 см. Полную информацию о произведении можно по QR-кодам на кубах.

Посмотреть работы мастеров искусства можно до конца ноября 2022 года. Информация на стендах будет обновлена три раза. За всё время будут показаны более чем 400 произведений.