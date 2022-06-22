Очер, , 07:23 — REGNUM В Пермском крае в суде рассмотрено дело об истязании ребёнка-сироты, сообщили в СУ СКР по региону.

Суд Pixabay.com

Фигуранткой уголовного дела стала женщина-опекун сироты. По данным суда и следствия, пермячка проживала с маленьким ребёнком в одной квартире. Во время ссор по незначительным поводам женщина избивала подопечного и совершала иные насильственные действия, причинившие ребёнку физические и психические страдания.

Суд назначил жительнице Очерского городского округа три года лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.