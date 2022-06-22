Чита, 22 июня, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 22 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 265 (+19 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Вместе с тем 166 437 пациентов (+12 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв уже составляет 2681 человек (0 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 19 человек находится в тяжелом состоянии (+1 за сутки), один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, на основании федерального регистра за весь период пандемии 2 347 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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