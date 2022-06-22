Ирвайн, США, , 07:17 — REGNUM Blizzard объявила, что дополнение Dragonflight к массовой многопользовательской игре (MMO) World of Warcraft (WoW) выйдет до конца 2022 года. Об этом 22 июня сообщает журнал PC Gamer.

World of Warcraft Иван Шилов ©ИА REGNUM

С точки зрения игрового процесса дополнение добавит в WoW четыре (если не считать одной начальной) новые локации Драконьих островов : Берега пробуждения (Waking Shores), Равнины Он’ары (Ohn’ahran Plains), Лазурный Простор (Azure Span) и Тальдразус (Thaldraszus). В игре также появятся такой способ передвижения, как верховая езда на драконах, новая раса Драктиров и новая система талантов. Кроме того, максимальный уровень персонажей будет повышен до 70, а игра получит обновлённый интерфейс.

Напомним, Blizzard анонсировала World of Warcraft: Dragonflight в апреле 2022 года. Отметим, что ранее геймеры предполагали, что релиз дополнения состоится уже в 2023-м.

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