Санкт-Петербург, 22 июня 2022, 08:52 — REGNUM В ночь на 22 июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга участники движения «Волонтеры Победы» при поддержке воспитанников Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» выложили световую картину из 50 тысяч горящих свечей в память о скорбном дне начала Великой Отечественной войны.

Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»
Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»
Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Огненная картина включила в себя несколько важных для города образов, связанных с памятью о войне. Среди них — здание Адмиралтейства, очертания которого изображены на медали «За оборону Ленинграда». Этой награды было удостоено около 1,5 млн человек, защищавших город и работавших на победу в блокадном Ленинграде.

Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»
Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники всероссийской акции «Свеча памяти»
Участники всероссийской акции «Свеча памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция «Свеча памяти»
Акция «Свеча памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция «Свеча памяти»
Акция «Свеча памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники всероссийской акции «Свеча памяти»
Участники всероссийской акции «Свеча памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Всероссийская акция «Свеча памяти» на Дворцовой площади
Всероссийская акция «Свеча памяти» на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»
Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Также свечами на Дворцовой были изображены Нарвские ворота, у которых провожали и встречали советских солдат, уходивших на защиту Ленинграда, на фронт, который проходил прямо у городских окраин.

В центре световой композиции — монумент «Мать-Родина», установленный на Пискарёвском мемориальном кладбище, где лежат сотни тысяч жертв блокады Ленинграда и его защитников. Бронзовая скульптура изображает женщину, держащую в руках гирлянду дубовых листьев — символ вечности.

Всероссийская акция «Свеча памяти» на Дворцовой площади
Всероссийская акция «Свеча памяти» на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участница всероссийской акции«Свеча памяти»
Участница всероссийской акции«Свеча памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»
Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проекция на Дворцовый мост во время всероссийской акции «Свеча памяти»
Проекция на Дворцовый мост во время всероссийской акции «Свеча памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» проводятся в городах России при поддержке Министерства просвещения, Росмолодежи, Роспатриотцентра и РДШ.

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