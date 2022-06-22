Губаха, Пермский край, , 07:15 — REGNUM В городе Губахе Пермского края по факту гибели строителя во время капремонта дома возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СКР п региону.

Уголовное дело

Процессуальное решение принято по результатам доследственной проверки. Усмотрены признаки преступления по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Несчастный случай произошёл 12 мая 2022 года. По данным следствия, ответственные лица частной компании нарушили правила безопасности при выполнении строительных работ по договору подряда капитального ремонта крыши многоквартирного дома. В результате, выполнявший работы по утеплению кровли мужчина 2002 года рождения упал с крыши дома. От полученных травм он скончался на месте.