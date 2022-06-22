Токио, 22 июня, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Курс японской иены по отношению к доллару США на торгах в Токио опустился до почти 25-летнего минимума. Об этом 22 июня свидетельствуют данные торговой площадки.

bfishadow Японские иены

В настоящее время японская валюта торгуется на уровне 136,40−136,41 иены за один доллар США, подешевев за сутки почти на 1%. Последний раз на таком уровне иена торговалась в октябре 1998 года.

Удешевление иены приводит к тому, что в Японии цены на энергоносители и другие импортные товары растут быстрее, чем в США и Европе. Одновременно растут доходы ориентирующихся на внешние рынки крупных японских корпораций.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ультрамягкую денежно-кредитную политику страны «пока не следует трогать», и выразил поддержку Банку Японии, несмотря на увеличивающийся разрыв его политики с действиями центробанков по всему миру.